Buscar
El Economista
Arte e Ideas

Lectura 2:00 min

Actividades navideñas que habrá en el Zócalo para este sábado 20 y domingo 21 de diciembre

Como en cada temporada navideña, la capital del país invita a turistas y ciudadanos a disfrutar diferentes actividades.

main image

Luces navideñas en el Zócalo de la CDMX.Foto: Cortesía Gobierno de la CDMX

Redacción El Economista

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de luces y festividad en el corazón de la capital. Luego del encendido del alumbrado navideño en esta semana, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, el Zócalo será escenario de diversas actividades culturales y recreativas. 

El festival Luces de Invierno 2025 contará con más de 600 actividades distribuidas en 16 espacios públicos de la ciudad, incluyendo 15 escenarios adicionales donde se realizarán talleres, conciertos, espectáculos y experiencias interactivas para toda la familia.

Te puede interesar

Agenda de fin de semana

A continuación, te dejamos la agenda de actividades para este fin de semana:

Sábado 20 de diciembre de 2025

Zócalo (de 15:15 a 22:00 horas)

Podrás ver las Luces de Invierno, una celebración que llena la ciudad de pastorelas, música en vivo y recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y árboles con nochebuenas del Suelo de Conservación.

Foro navideño

  • 14:45h Te pasas de la Mancha (función 1). 
  • 16:10 h Te pasas de la Mancha (función 2).

Escenario Conciertos

  • 15:30h Coro navideño de las UTOPÍAS. 
  • 14:00 horas: Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli. 
  • 16:55 horas: "Navidad y algo más..." Voz en Punto. 
  • 18:15 horas: Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl). 
  • 19:15 horas: La señora Tomasa (ESP). 
  • 20:55 horas: Sonido Sensasión Candela.

Domingo 21 de diciembre, 2025

Zócalo (de 15:05 a 22:00)

  • Nuevamente podrás ver las Luces de Invierno.
  • 14:45 horas: El soplido del Diablo. 
  • 16:15 horas: El soplido del Diablo.

Escenario Conciertos

  • 14:00 horas: "Navidad y algo más..." Voz en Punto. 
  • 15:30 horas: Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl). 
  • 17:00 horas: Fratta. 
  • 18:15 - 19:15 horas: Los Kcomxtles. 
  • 19:30 - 21:00 horas: Cecilia Toussaint. 
  • 21:05 - 22:30 horas: Sonido La Diosa del Rock.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete