Actividades navideñas que habrá en el Zócalo para este sábado 20 y domingo 21 de diciembre

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de luces y festividad en el corazón de la capital. Luego del encendido del alumbrado navideño en esta semana, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, el Zócalo será escenario de diversas actividades culturales y recreativas.

El festival Luces de Invierno 2025 contará con más de 600 actividades distribuidas en 16 espacios públicos de la ciudad, incluyendo 15 escenarios adicionales donde se realizarán talleres, conciertos, espectáculos y experiencias interactivas para toda la familia.

Agenda de fin de semana

A continuación, te dejamos la agenda de actividades para este fin de semana:

Sábado 20 de diciembre de 2025

Zócalo (de 15:15 a 22:00 horas)

Podrás ver las Luces de Invierno, una celebración que llena la ciudad de pastorelas, música en vivo y recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y árboles con nochebuenas del Suelo de Conservación.

Foro navideño

14:45h Te pasas de la Mancha (función 1).

16:10 h Te pasas de la Mancha (función 2).

Escenario Conciertos

15:30h Coro navideño de las UTOPÍAS.

14:00 horas: Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli.

16:55 horas: "Navidad y algo más..." Voz en Punto.

18:15 horas: Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl).

19:15 horas: La señora Tomasa (ESP).

20:55 horas: Sonido Sensasión Candela.

Domingo 21 de diciembre, 2025

Zócalo (de 15:05 a 22:00)

Nuevamente podrás ver las Luces de Invierno.

14:45 horas: El soplido del Diablo.

16:15 horas: El soplido del Diablo.

Escenario Conciertos