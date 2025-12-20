Lectura 2:00 min
Actividades navideñas que habrá en el Zócalo para este sábado 20 y domingo 21 de diciembre
Como en cada temporada navideña, la capital del país invita a turistas y ciudadanos a disfrutar diferentes actividades.
La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de luces y festividad en el corazón de la capital. Luego del encendido del alumbrado navideño en esta semana, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, el Zócalo será escenario de diversas actividades culturales y recreativas.
El festival Luces de Invierno 2025 contará con más de 600 actividades distribuidas en 16 espacios públicos de la ciudad, incluyendo 15 escenarios adicionales donde se realizarán talleres, conciertos, espectáculos y experiencias interactivas para toda la familia.
Agenda de fin de semana
A continuación, te dejamos la agenda de actividades para este fin de semana:
Sábado 20 de diciembre de 2025
Zócalo (de 15:15 a 22:00 horas)
Podrás ver las Luces de Invierno, una celebración que llena la ciudad de pastorelas, música en vivo y recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y árboles con nochebuenas del Suelo de Conservación.
Foro navideño
- 14:45h Te pasas de la Mancha (función 1).
- 16:10 h Te pasas de la Mancha (función 2).
Escenario Conciertos
- 15:30h Coro navideño de las UTOPÍAS.
- 14:00 horas: Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli.
- 16:55 horas: "Navidad y algo más..." Voz en Punto.
- 18:15 horas: Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl).
- 19:15 horas: La señora Tomasa (ESP).
- 20:55 horas: Sonido Sensasión Candela.
Domingo 21 de diciembre, 2025
Zócalo (de 15:05 a 22:00)
- Nuevamente podrás ver las Luces de Invierno.
- 14:45 horas: El soplido del Diablo.
- 16:15 horas: El soplido del Diablo.
Escenario Conciertos
- 14:00 horas: "Navidad y algo más..." Voz en Punto.
- 15:30 horas: Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl).
- 17:00 horas: Fratta.
- 18:15 - 19:15 horas: Los Kcomxtles.
- 19:30 - 21:00 horas: Cecilia Toussaint.
- 21:05 - 22:30 horas: Sonido La Diosa del Rock.