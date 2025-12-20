Alcoholímetro CDMX: casi 500 conductores han caído en El Torito a una semana del operativo decembrino

A una semana del arranque del programa Conduce Sin Alcohol, Jornadas Decembrinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 487 conductores fueron sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol, tras superar los niveles permitidos entre el 12 y el 19 de diciembre.

De acuerdo con el reporte difundido este sábado 20 de diciembre, durante ese periodo el personal de la SSC aplicó 126,469 pruebas AlcoStop, que detectan alcohol en el ambiente interior del vehículo, así como 1,528 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado. Como resultado de estas revisiones, 480 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

El balance semanal confirma un incremento en las sanciones conforme avanza la temporada decembrina, marcada por un mayor número de reuniones y celebraciones. En promedio, casi 70 conductores diarios fueron detectados conduciendo en estado de ebriedad durante los primeros días del operativo.

¿Cómo opera el programa Conduce Sin Alcohol?

El alcoholímetro opera de manera permanente, las 24 horas del día, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad vial durante el maratón Guadalupe-Reyes. Los puntos de revisión se instalan de forma aleatoria en vialidades primarias, accesos y salidas de la capital, así como en zonas con alta incidencia de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Las autoridades capitalinas reiteraron que el programa tiene un carácter preventivo y busca reducir siniestros viales y proteger la integridad de peatones, ciclistas y automovilistas. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar conducir tras ingerir bebidas alcohólicas y optar por alternativas seguras como transporte público, taxi o conductor designado durante las festividades.