¿A qué sectores se destina la emisión de bonos verdes?
El destino de la emisión de bonos verdes es la financiación de proyectos que contribuyan a mitigar el cambio climático
Los bonos verdes son instrumentos financieros de deuda, muy parecidos a los bonos tradicionales, pero con una diferencia clave: El dinero que se obtiene de su emisión debe destinarse exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que generen beneficios ambientales.
De acuerdo con los Green Bond Principles (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA), estos fondos se orientan generalmente en:
- Energía renovable
- Eficiencia energética
- Gestión sostenible de recursos naturales y uso del suelo
- Conservación de biodiversidad terrestre y acuática
- Transporte limpio
- Gestión sostenible del agua y aguas residuales
- Adaptación al cambio climático
