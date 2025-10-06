¿A qué sectores se destina la emisión de bonos verdes?

Los bonos verdes son instrumentos financieros de deuda, muy parecidos a los bonos tradicionales, pero con una diferencia clave: El dinero que se obtiene de su emisión debe destinarse exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que generen beneficios ambientales.

De acuerdo con los Green Bond Principles (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA), estos fondos se orientan generalmente en:

Energía renovable

Eficiencia energética

Gestión sostenible de recursos naturales y uso del suelo

Conservación de biodiversidad terrestre y acuática

Transporte limpio

Gestión sostenible del agua y aguas residuales

Adaptación al cambio climático

En el marco del Foro Finanzas Sostenibles MX25, Aguilar Priego, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS), onsideró que la banca, los mercados de capitales y los inversionistas institucionales tienen hoy la responsabilidad de integrar soluciones que fortalezcan la competitividad de la economía nacional al tiempo que atienden la crisis climática.