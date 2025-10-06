Buscar
¿A qué sectores se destina la emisión de bonos verdes?

El destino de la emisión de bonos verdes es la financiación de proyectos que contribuyan a mitigar el cambio climático

Patricia Ortega

Los bonos verdes son instrumentos financieros de deuda, muy parecidos a los bonos tradicionales, pero con una diferencia clave: El dinero que se obtiene de su emisión debe destinarse exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que generen beneficios ambientales.

De acuerdo con los Green Bond Principles (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA), estos fondos se orientan generalmente en:

  • Energía renovable
  • Eficiencia energética
  • Gestión sostenible de recursos naturales y uso del suelo
  • Conservación de biodiversidad terrestre y acuática
  • Transporte limpio
  • Gestión sostenible del agua y aguas residuales
  • Adaptación al cambio climático

En el marco del Foro Finanzas Sostenibles MX25, Aguilar Priego, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS), onsideró que la banca, los mercados de capitales y los inversionistas institucionales tienen hoy la responsabilidad de integrar soluciones que fortalezcan la competitividad de la economía nacional al tiempo que atienden la crisis climática.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

