Megacable aumenta su flujo operativo casi 9% en el tercer trimestre

La compañía de telecomunicaciones Megacable reportó un incremento en ventas de 8.9% año con año, debido principalmente a un avance en el segmento masivo de 11.2% por mayor número de suscriptores y la contribución de nuevos territorios.

En su reporte de resultados, la compañía dijo que en el segmento empresarial sus ingresos cayeron 5% entre julio y septiembre, mientras que su tasa de desconexión aumentó, como resultado de un entorno económico desfavorable y ajuste en tarifas.

Al 30 de septiembre, Megacable registró más de 5.8 millones de suscriptores, respecto al mismo periodo del año pasado, cifra que representa un aumento de 9.4 por ciento.

Por su parte, la utilidad de operación subió 1.7% en el trimestre, a pesar del incremento en costos y gastos, ya que el mismo fue por debajo del crecimiento en ingresos.

Su flujo operativo (EBITDA) creció 8.7%, gracias a un incremento en la depreciación y amortización del 13.6%, aunado al resultado operativo.