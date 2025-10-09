Bolsa mexicana cierra con pérdidas moderadas tras una jornada de repunte

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas este jueves, luego de una jornada de repunte. Los índices bursátiles locales cayeron ligeramente, en un mercado que asimilaba un dato local de inflación por debajo de lo esperado y las minutas del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.11% a 60,819.31 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.11% hasta 1,216.57 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, se observaron desempeños mixtos. Las pérdidas las lideró la empresa de telecomunicaciones Megacable, con 2.51% a 51.57 pesos, mientras que las alzas fueron encabezadas por Grupo Carso, de Carlos Slim, con 1.98% a 130.57 pesos.

La bolsa mexicana repuntó ayer, luego de haber reportado tres días consecutivas con pérdidas. El retroceso alejó al índice S&P/BMV IPC casi 4% del máximo récord de más de 63,000 puntos. A pesar de esto, en lo que va de este año, la referencia aún avanza 22.83 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de México aceleró en septiembre a 3.76% a tasa interanual, aunque por debajo del 3.79% esperado por el mercado. El componente subyacente avanzó, por su parte, 4.28%, un resultado en línea con lo previsto por el consenso.

Por otra parte, el Banxico publicó la minuta se su reunión de política monetaria de septiembre. La junta de gobierno continuaría valorando hacer recortes adicionales a la tasa referencia más adelante, como desde hace un año y medio, según el contenido de las minutas.