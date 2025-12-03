Se mantiene el optimismo en el mercado local en la recta final del año

El buen paso del mercado bursátil mexicano continuará lo que resta de este año y en 2026 podría registrar un alza de hasta 11%, coincidieron analistas consultados.

Las estimaciones favorables de los expertos son por la renegociación del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC), menores tasas de interés y el incremento de la demanda por eventos como el Mundial de futbol.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerró el miércoles con una baja de 0.27% a 63,597.44 unidades, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) retrocedió 0.43% a 1,262.17 puntos.

En el año, el S&P/BMV IPC sube 28.45% y el FTSE-BIVA escala 25.62 por ciento.

Con dicho resultado, el principal indice de la BMV apuntaría su mejor resultado desde el 2009, cuando subió 43 por ciento

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, comentó que el desempeño esperado del S&P/BMV IPC hacia el cierre de 2025 “mantiene un sesgo neutral o ligeramente alcista, pero con una aceleración más moderada respecto a los últimos ciclos”.

El analista añadió que estará impulsado por la continuidad del nearshoring, la solidez relativa del marco macroeconómico mexicano y la expectativa de que Estados Unidos avance en un ciclo de recortes de tasas que mejore el apetito por riesgo en mercados emergentes.

Expertos de Monex Casa de Bolsa esperan que el optimismo observado en el mercado durante el año se mantenga, “pero será relevante eventualmente conocer la visión de las emisoras en sus próximos reportes trimestrales (hay sectores con mayor capacidad de gestión operativa)”.

Para el Banco BX+, este año “el nivel de rentabilidad del índice se coloca por arriba del promedio de 10 años, ante las estrategias operativas de las empresas, menores costos de los insumos y resiliencia ante incertidumbre comercial, así como reactivación de proyectos”.

Expectativa favorable

Los analistas consideraron que la perspectiva para la Bolsa es positiva. Hacia 2026, Felipe Mendoza adelantó que el panorama podría tornarse más ordenado, con una desinflación más evidente, un contexto financiero global menos ruidoso y una mayor claridad sobre la trayectoria monetaria en Estados Unidos.

“Bajo este escenario y según el estudio cuantitativo, el IPyC podría avanzar 8% adicional en 2026, llegando a niveles cercanos a 69,000 y 70,000 puntos, especialmente si continúan los datos positivos en actividad industrial, mejora de resultados trimestrales y afluencia de capital extranjero”.

En Monex consideraron que será relevante el entorno de expectativas económicas, ya que se percibe un ajuste en la actividad económica, que se mantenga la revalorización de sectores clave como minería, construcción, telecomunicaciones y bancos. Avizoran un nivel de 68,500 puntos para el siguiente año.

Adelantaron que la recuperación del consumo, desde autoservicios hasta sectores de alimentos y bebidas; el efecto cambiario, aspecto que, si se percibe una mayor apreciación, podría generar un efecto similar en los resultados con la reciente temporada de reportes apoyando los buenos resultados.

Banco BX+ estimó que el S&P/BMV IPC terminará el 2026 en 69,693 unidades, lo que significaría un crecimiento de 10.7% respecto de sus niveles actuales.

Entre los catalizadores positivos que aseguran están la renegociación de T-MEC, menores niveles de tasa de interés, incremento de demanda entre el segundo y tercer trimestre de 2026 por eventos deportivos y una sencilla base de comparación por lluvias atípicas en 2025.

Materiales a la cabeza

De manera sectorial, ante el aumento del precio de diversas materias primas en lo que va del año, el comportamiento del índice se atribuye a las emisoras del sector de materiales que han crecido en promedio 69.81%, seguido por telecomunicaciones con 42.06%, también los servicios financieros con 21.77 por ciento.

Los de menor crecimiento han sido los sectores industrial (17.74%), el consumo no básico (7.68%) y consumo frecuente (4.28%).

“En 2025, los precios de las materias primas han reflejado la incertidumbre respecto a la política arancelaria de Donald Trump, así como tensiones geopolíticas que persisten en Oriente Medio y Asia”, apuntó Banamex.