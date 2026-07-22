Peso mexicano opera estable frente al dólar, atento a las conversaciones comerciales con EU

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana del miércoles. La divisa local muestra pocos cambios en un mercado cauteloso que espera por ⁠información sobre las negociaciones comerciales ⁠entre México y Estados Unidos para revisar el T-MEC.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3899 unidades por dólar. Comparado con un cierre oficial de 17.3970 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia marginal de 0.04%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4361 unidades y un nivel mínimo de 17.3864. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares referencia, cae 0.12% a 101.05 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠reiteró esta mañana su amenaza de atacar infraestructura iraní. Afirmó que sus fuerzas bombardearán un puente o central ⁠eléctrica en la República ⁠Islámica cada vez que Irán agreda a un barco en el estrecho de Ormuz.

A esta cautela por Oriente Medio se suma la expectativa por las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos sobre el T-MEC. Las conversaciones se producen un día después de que Washington dio a conocer nuevos aranceles para productos de Canadá.

Monex Grupo Financiero explicó que el peso enfrentaba presiones, en línea con otras monedas emergentes, mientras los operadores reducían su exposición a los activos de riesgo antes de conocer avances sobre esta tercera ronda de negociaciones sobre el acuerdo.

En el aspecto técnico, los analistas de Banorte afirmaron que una ⁠ruptura del nivel de 17.40 pesos ⁠por dólar fortalecería la apreciación de la moneda. ⁠En ese escenario, el próximo nivel clave a enfrentar sería el de ⁠17.35 unidades, con un techo de 17.50 unidades.