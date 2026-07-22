Trump amenaza con bombardear puentes y centrales eléctricas de Irán si hay ataques a buques

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear infraestructura civil como puentes y centrales eléctricas de Irán si ese país ataca buques en el estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo.

"Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", escribió este miércoles el mandatario en su red Truth Social.

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