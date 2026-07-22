Grecia recomienda a su flota que refuerce la seguridad en el mar Negro tras ataques

Grecia ⁠ha recomendado a los buques mercantes con pabellón griego que refuercen ⁠las medidas de seguridad al navegar por el mar Negro, tras una serie de ataques contra petroleros en los últimos días, según un comunicado ⁠del Ministerio de Transporte Marítimo ⁠al que ha tenido acceso Reuters.

Los buques operados por Grecia forman parte de una de las flotas de petroleros más grandes del mundo y son fundamentales para el comercio en la región del mar Negro, cuyas aguas comparten Bulgaria, Georgia, Rumania y Turquía, así como Rusia y Ucrania —países en conflicto— tras la invasión de Moscú en febrero de 2022.

En las últimas semanas, Ucrania y Rusia han intensificado los ataques contra buques y otras instalaciones en el mar Negro y el mar de Azov, en un intento por socavar los esfuerzos bélicos de la otra parte.

El domingo, un misil ruso impactó en un buque que transportaba maíz cerca del puerto meridional ucraniano de Odesa, causando la muerte de diez personas.

Dos petroleros operados por empresas griegas también fueron atacados el domingo con drones marítimos en el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), un oleoducto de 940 millas (1,510 km) que conecta los yacimientos petroleros de Kazajistán en el mar Caspio ⁠con el puerto ruso de Novorossiysk, en ⁠el mar Negro.

El CPC ⁠representa alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán.

El petrolero ASIA, gestionado ⁠por Dynacom, y el NISSOS IOS, propiedad de Kyklades Maritime Corp, fueron atacados durante las operaciones de carga. Un tercer buque operado por una compañía griega también ha sido atacado en la zona, según indicaba el aviso del 21 de julio.