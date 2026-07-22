Pymes online vendieron 34% más en la temporada futbolera

Las ventas en línea de las pequeñas y medianas empresas (pymes) crecieron 34% durante el Mundial 2026, impulsadas por la demanda de productos relacionados con el torneo, de acuerdo con Tiendanube, plataforma de comercio electrónico. En el mismo periodo, el número de órdenes aumentó 31% respecto al Mundial del 2025.

La categoría de artículos deportivos fue la de mayor crecimiento, al registrar un incremento de 77.5% en el número de pedidos y de 52% en la facturación, muy por encima del promedio de la plataforma. Entre los productos con mayor demanda destacaron jerseys, balones y accesorios.

Además del equipo deportivo, el torneo impulsó las ventas de colecciones especiales de moda con temática futbolera como playeras diseñadas por marcas mexicanas que aprovecharon el interés de los aficionados durante la competencia.

"El caso de artículos deportivos es el más claro: mientras el aficionado mexicano vivía el torneo, el celular se convirtió en el canal más rápido para conseguir la playera o el balón antes del siguiente partido", explicó Juan Martín Vignart, Country Manager de Tiendanube México.

El Mundial también modificó el comportamiento de compra. Las órdenes realizadas con algún tipo de promoción casi se cuadruplicaron frente al mismo periodo del año anterior, mientras que beneficios como el envío gratuito y las entregas al día siguiente se mantuvieron como factores clave para concretar las ventas.

"Lo que vimos con la fiesta del futbol confirma algo que observamos en cada gran evento de consumo: cuando existe un motivo emocional para comprar, las marcas que ya cuentan con una tienda en línea están en posición de capturar esa demanda de inmediato", agregó Juan Martín Vignart.