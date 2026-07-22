El sentido del humor

Aquel que lleva con calma su infortunio, le quita fuerzas y peso a la desgracia. Séneca

Amplio periodo vacacional no solo para los estudiantes de todos los niveles en nuestro país, millones de mentes que van ahora mismo de un lado a otro, lugares comunes, visitas por vez primera, toneladas de desperdicios convertidos en basura, ríos de contaminación en lagunas, mares y cuerpos de agua interiores.

México de todos los colores posibles, donde no van más los matices ni las formas, en el simplismo de lo acotado, ahí donde nos debemos permitir analizar hacia donde pretendemos dirigir las pocas o muchas fuerzas que nos quedan por vivir, con el amplio sentido de un humor negro inevitable.

La disyuntiva de miles de jóvenes es donde estudiar en la educación media superior o superior, para alcanzar metas no solo en lo redituable de un mejor mañana, sino además en la confluencia de los quehaceres propios de sus habilidades y destrezas, sin dejar de lado el gusto o el poder de la pasión por lo que se hace, con plena conciencia no solo de imaginarlo.

Comprometidos con la educación vía el conocimiento práctico, las tecnologías y sus fortalezas, aliados de un primer empleo bien remunerado, sin los mínimos de antes, con las destrezas de la sabiduría bien aprendida, sin el discurso o los números que puedan dar señales en la negativa.

Mientras el festejo se da en España, los escombros se continúan levantando en Venezuela, un dictador en Nicaragua como Daniel Ortega, a sus ochenta años anuncia que no habrá más elecciones en este país, mientras esté vivo, suponemos, un pueblo oprimido desde la ultima incursión de esa izquierda maldita.

También de ese lado del mundo, en la Inglaterra que perdió ante Argentina, ahora pretenden castigar a los jugadores del país sudamericano que juegan en la liga premier, por mostrar su repudio en cuanto a las Islas Malvinas y la condición de una disputa añeja por su posesión.

Las vacaciones en la vagancia de escuchar o leer cuatro minutos, tiempo donde la inversión es redituable, dos, tres o hasta siete temas pueden ser parte de una aventura inolvidable, desde la quietud de los vientos en el bochorno, por los calores prolongados de un verano aún lluvioso.

Dos partidos políticos más con registro ante el INE, innecesarios, sangría mayor al erario, aunque se asegure que es de la misma bolsa autorizada por los legisladores federales viajeros y de compras alrededor del mundo, estos si con cargo a la gran bolsa de dinero de los impuestos que pagamos los mexicanos cautivos en nóminas.

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo y la defensa de su hija es tema de actualidad, como la confesión de parte de Zambada, o los miedos en el infierno de los “arrestos” domiciliarios inconfesables, con o sin la complicidad del renunciante de la fiscalía general.

Así avanzan los tres primeros días en el asueto, con menor tránsito vehicular en las grandes capitales de este México, que se desempolva para el mar y la poca brisa que resopla en los oídos, ante los hechos consumados de los problemas por resolver y las angustias propias de salir de casa, con los peligros a salta de mata.

Mientras tanto sigue la danza en la imposición de aranceles de un solo lado con el vecino incómodo del norte, privilegiando su planta productiva.

ENTRE LÍNEAS

Y tenemos en la realidad que ya no asusta, el debate por las redes sociales y la implementación de la Inteligencia Artificial, con el objetivo primordial de la protección a los menores de edad, todo un tema en la mesa de las discusiones, que debe realizarse entre expertos y no aprendices de todo.