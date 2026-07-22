Fiscalía registra sede central de Deutsche Bank por fraude fiscal en las operaciones "cum-cum"

La fiscalía alemana registró ⁠este miércoles la sede central del Deutsche Bank en Fráncfort, en el marco de una investigación sobre presuntas transacciones fiscales fraudulentas ⁠en su división Postbank entre 2008 ⁠y 2010.

El mayor banco de Alemania confirmó que los fiscales de Düsseldorf están en sus oficinas del centro financiero alemán y que la investigación está relacionada con operaciones realizadas en Postbank.

"Se está registrando el Deutsche Bank en calidad de tercero en este asunto y estamos cooperando plenamente", afirmó el ‌banco en un ​comunicado, sin hacer más comentarios al respecto.

La fiscalía de Düsseldorf indicó en un comunicado que llevó a cabo registros en Fráncfort y en otros lugares como parte de la investigación, pero se negó a hacer más comentarios debido a las normas de secreto fiscal.

Una persona conocedora del proceso afirmó que el registro está relacionado con las denominadas operaciones "cum-cum", lo que confirma las informaciones de los medios de comunicación alemanes.

También se registraron las oficinas de Postbank en Bonn, añadió.

Los esquemas "cum-cum" consistían en la negociación de acciones de ⁠empresas alemanas en torno a las ⁠fechas de pago de dividendos, ⁠lo que, según las autoridades, constituía un fraude fiscal. Estas transacciones prosperaron durante ⁠la crisis financiera, y las autoridades estimaron que supusieron un perjuicio de miles de millones para las arcas del Estado.

Desde hace varios años hay una campaña en marcha para intentar recuperar ese dinero.

Es la tercera vez que se tiene constancia de que la fiscalía ha registrado el Deutsche Bank este año. Un caso anterior estaba ⁠relacionado con un presunto delito de blanqueo de capitales, y un segundo, la semana pasada, afectaba a su banca minorista.