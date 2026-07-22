Estudio mexicano derriba mito sobre pérdida muscular "más común en mujeres"

Actualmente México atraviesa uno de los procesos de envejecimiento más acelerados a nivel mundial: para 2030 el país tendrá más personas mayores de 60 años que niños, y se estima que hacia 2050 uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor.

La sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y función física asociada a la edad, es uno de los problemas que se hacen más comunes con la edad, es decir, se perfila como uno de los principales retos de salud pública del país, y sin embargo sigue siendo una condición poco visible, poco diagnosticada y poco discutida fuera de los círculos médicos especializados.

Según estudios internacionales, la sarcopenia suele presentarse con mayor frecuencia en mujeres, pero hay información nueva de estudios en México que rebate dicha postura.

Un estudio publicado en la revista científica internacional Geriatrics, resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) y Koltin, evaluó a 556 adultos mayores mexicanos a través de tres mediciones clínicas: composición corporal por densitometría (DEXA), fuerza muscular por dinamometría de agarre, y desempeño físico mediante pruebas de equilibrio, marcha y movilidad

Este estudio encontró que, si bien los hombres mostraron mayor masa muscular y fuerza en todas las categorías evaluadas, es la edad, y no el sexo, el factor que realmente determina qué tan severa es la sarcopenia en la población mexicana, contradiciendo patrones reportados previamente en países como Corea, Japón y Estados Unidos.

"Durante años hemos diagnosticado el envejecimiento de los mexicanos con reglas que nunca fueron pensadas para nosotros. Este estudio no solo cuestiona un supuesto sobre el género y la sarcopenia, pone sobre la mesa algo más profundo: necesitamos parámetros propios para entender cómo envejece un cuerpo mexicano”, señaló Daniel Hernández Pando, director de Salud Poblacional de Koltin y uno de los autores del artículo.

Además el estudio detectó sarcopenia en personas desde los 52 años. Así como, señala que cada año que pasa se pierde en promedio 300 gramos de fuerza de agarre, una pérdida silenciosa y progresiva, no algo que aparece de golpe en la vejez avanzada.

“El envejecimiento en México ya no es una proyección a futuro, es una realidad presente. Y una realidad que evoluciona tan rápido necesita evidencia propia, no prestada, para tomar decisiones de salud a tiempo”, agregó Hernández Pando.

Un diagnóstico basado en estándares que no corresponden a la población mexicana puede traducirse en sarcopenia detectada tarde, en tratamientos que llegan después de que el deterioro ya es severo, y en políticas de salud pública diseñadas a partir de datos que no reflejan la realidad del país.

En un momento en el que México envejece a una velocidad sin precedentes, ese margen de error ya no es un lujo que el sistema de salud pueda darse.

Es justamente ahí donde estudios como este cobran relevancia: al generar evidencia científica con datos de adultos mayores mexicanos reales, se sientan las bases para el desarrollo de criterios diagnósticos propios, más precisos y más justos.

Lo más relevante con este tipo de investigación es que no solo abona al conocimiento médico, sino que tendría que considerarse como punto de partida para políticas públicas de envejecimiento mejor informadas, capaces de anticipar necesidades de atención, prevención y cuidado a la altura de lo que la nueva demografía del país exige.