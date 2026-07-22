Aumentaron multas a proveedores durante gobierno de López Obrador

Entre 2013 y 2018, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal inició 583 procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas, los cuales derivaron en una recaudación global de 283 millones de pesos en multas.

Durante este periodo, se inhabilitaron 401 empresas, con una duración que osciló entre un mes y poco más de cinco años, destacando una sanción económica máxima de 70 millones de pesos.

Por otro lado, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) registró un aumento, tanto en el número de procesos, como en la severidad de las penas.

En este lapso se iniciaron 673 procedimientos que resultaron en multas por un total de 1,544 millones de pesos, una cifra significativamente superior a la del periodo anterior; además, se ordenaron 486 inhabilitaciones contra contratistas y proveedores, con periodos de exclusión que fueron desde los tres meses hasta los siete años.