Inversores en bonos proponen "cláusulas de suspensión" en caso de crisis para los países emergentes

Grandes inversores ⁠en bonos, entre ellos Amundi y T. Rowe Price, han propuesto añadir cláusulas a los bonos soberanos ⁠que permitirían a los países emergentes suspender los pagos de la deuda durante un máximo de un año sin incurrir en impago en caso de crisis.

El plan del Grupo de Trabajo de Bonistas, un subgrupo de acreedores comerciales de la ⁠Coalición de Londres para la Deuda Soberana Sostenible, ⁠respaldada por el Reino Unido, tiene como objetivo ayudar a los países que se enfrentan a crisis de liquidez a corto plazo, al tiempo que se mantiene el acceso al mercado.

La propuesta surge en medio de la frustración de las naciones en desarrollo que se han enfrentado a repetidas crisis externas, desde picos en los precios de la energía provocados por la guerra hasta desastres climáticos, que han afectado a sus economías.

"Se trata de una iniciativa liderada por los tenedores de bonos, desarrollada a través de un proceso consultivo con los emisores y otras partes interesadas, y precisamente por eso es comercialmente viable y tiene más probabilidades de funcionar tanto para los inversores como para los países en desarrollo", afirmó Samy Muaddi, director de Renta Fija de Mercados Emergentes en T. Rowe Price.

"Algunos críticos piensan que la propuesta no va lo suficientemente lejos (...) Otros críticos sostienen que va demasiado lejos", añadió Muaddi.

Según la propuesta, que excluye a las naciones que ya se encuentran en situación de impago o que se enfrentan a niveles de deuda insostenibles, los países podrían suspender los pagos declarando una emergencia nacional o bien solicitando financiación de emergencia al Fondo Monetario Internacional.

Esto también requeriría un preaviso de 30 días a los tenedores de bonos y la participación de al menos el 60% de los demás acreedores externos en medidas de alivio similares.

Una segunda opción, de carácter urgente, se activaría si un desastre causara daños superiores al 15% del PIB, según lo certifique el Banco Mundial.

"La aplicación de estas medidas podría establecer una respuesta a las crisis más coherente y predecible (...) ⁠y, en última instancia, favorecer la existencia de mercados más estables y eficientes ⁠que beneficien tanto a los emisores como a los ⁠inversores", afirmó el Grupo de Trabajo de Titulares de Bonos.

La propuesta prevé que las cláusulas se incorporen a los contratos de futuros ⁠bonos e incluye salvaguardias para los inversores, permitiendo a los tenedores de bonos con al menos el 50% de las participaciones elegibles bloquear una moratoria si no se cumplen condiciones como la transparencia o la participación equitativa de los acreedores.

Abebe Selassie, director del Departamento de África del FMI, destacó el potencial de estas medidas para complementar los mecanismos de respuesta a las crisis existentes.

"Estaríamos encantados de (...) intentar aportar nuestras ideas, (sobre) los casos concretos de países en los que, al sufrir perturbaciones, determinados pagos podrían resultar onerosos", dijo a Reuters.

Los esfuerzos anteriores por incorporar cláusulas de respuesta a las crisis en la deuda soberana se ⁠han topado con la resistencia de los acreedores privados debido a preocupaciones sobre su aplicabilidad y el riesgo moral.

Granada y Barbados introdujeron este tipo de cláusulas, pero estas no se han convertido en la norma en los mercados internacionales.