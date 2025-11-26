Inversionistas de crudo evalúan perspectivas de exceso de oferta

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, recuperándose desde mínimos de un mes en la sesión anterior, mientras los inversionistas evaluaban las perspectivas de un exceso de oferta y las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent subieron 65 centavos, o 1.04%, a 63.13 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaron 70 centavos, o 1.21%, a 58.65 dólares. La mezcla mexicana de exportación subió 51 centavos, o 0.92%, a 55.90 dólares por barril.

Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2.8 millones de barriles, hasta los 426.9 millones de barriles, la semana pasada, gracias al aumento de las importaciones, según informó la Administración de Información Energética el miércoles. Los analistas esperaban un aumento de 55,000 barriles.

“Definitivamente estamos en camino hacia un excedente de oferta bastante saludable, no hay duda al respecto, y la acumulación de crudo es indicativa de ello”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

Las empresas energéticas estadounidenses redujeron el número de plataformas petrolíferas en 12 a 407 esta semana, su nivel más bajo desde septiembre de 2021, según la firma de servicios energéticos Baker Hughes, dijo el miércoles.

Es probable que la OPEP+ deje sin cambios los niveles de producción en su reunión del domingo, dijeron el martes a Reuters tres fuentes de la OPEP+.

Las crecientes expectativas de un posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre respaldaron en parte los precios del crudo . Unas tasas más bajas estimularían el crecimiento económico y reforzarían la demanda de petróleo.

Los inversionistas esperaban más claridad sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania el miércoles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes a los líderes europeos que estaba listo para avanzar en un marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, lo que llevó tanto al crudo Brent como al WTI a mínimos de un mes .

“De concretarse, el acuerdo podría desmantelar rápidamente las sanciones occidentales a las exportaciones energéticas rusas”, lo que podría impulsar los precios del WTI a 55 dólares, según declaró el analista de Mercado de IG, Tony Sycamore, en una nota a sus clientes.