Crudo cae mientras Ucrania señala su apoyo al acuerdo

Los precios del petróleo cayeron más de 1% el martes después de que Ucrania insinuó que un intenso esfuerzo diplomático del gobierno estadounidense para poner fin a la guerra de Rusia en su contra podría estar dando frutos.

El fin de la guerra en Ucrania podría allanar el camino para el levantamiento de las sanciones occidentales contra el comercio energético de Moscú, potencialmente agregando más suministro en un momento en que los precios de las materias primas se han visto afectados por las expectativas de un excedente el próximo año.

Los futuros del crudo Brent cayeron 89 centavos, o 1.4%, a 62.48 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos también cayeron 89 centavos, o 1.51%, a 57.95 dólares por barril. Ambos índices de referencia alcanzaron sus niveles más bajos desde el 22 de octubre durante la jornada.

La mezcla mexicana de exportación perdió 68 centavos o 1.21% a 55.39 dólares el barril.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría visitar Estados Unidos en los próximos días para finalizar un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra, dijo el jefe de seguridad nacional de Kiev, Rustem Umerov.

Aún así, Rusia enfatizó que no permitiría que ningún acuerdo se alejara demasiado de sus objetivos, lo que ayudó a mantener las pérdidas de petróleo bajo control mientras la posición de Rusia genera dudas sobre si se alcanzará un acuerdo formal, dijo Ed Hayden-Briffett, analista de Petróleo de Onyx Capital Group.

La incertidumbre se vio subrayada por el bombardeo de misiles rusos sobre la capital ucraniana, Kiev, el martes, que mató a seis personas, hirió a 13 e interrumpió los sistemas de electricidad y calefacción.

“Se necesitan dos para bailar el tango, y aún no está claro si Rusia también estará de acuerdo”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

La parte difícil de las negociaciones para poner fin a la guerra aún está por venir, y es necesario llenar importantes lagunas entre las partes, advirtieron los analistas de la firma de asesoramiento en comercialización de petróleo Ritterbusch and Associates.

Habrá más oferta que demanda

Un creciente consenso entre los expertos pronostica que el crecimiento de la oferta de petróleo crudo en 2026 superará el aumento de la demanda. Deutsche Bank prevé un superávit de al menos 2 millones de barriles diarios el próximo año y no hay una trayectoria clara hacia el déficit ni siquiera para 2027, según declaró en una nota el lunes.

Un acuerdo de paz podría ayudar a Rusia a aumentar la producción de petróleo al volumen acordado con la OPEP+, dijeron los analistas de Commerzbank Research.

Las sanciones a las principales petroleras rusas Rosneft y Lukoil y las normas contra la venta a Europa de productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso han empujado a algunas refinerías indias a reducir sus compras de petróleo ruso.

Esto ha provocado una disminución de las exportaciones petroleras rusas y un aumento del petróleo crudo de Rusia almacenado en petroleros en el mar, que estaría disponible si un acuerdo de paz conduce al levantamiento de las sanciones contra Rosneft y Lukoil, señaló Commerzbank.

Rusia también ha estado discutiendo formas de expandir las exportaciones a China, dijo el martes el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.

La OPEP+ probablemente dejará sin cambios los niveles de producción en su reunión del domingo, mientras centra las conversaciones en un tema teórico sobre cuánto petróleo pueden producir sus miembros para que el grupo pueda decidir políticas futuras, dijeron tres fuentes de la OPEP+.

El organismo bombea aproximadamente la mitad del petróleo del mundo y ha estado discutiendo durante años cifras de capacidad de producción -o líneas de base- contra las cuales se establecen los objetivos de producción de los miembros.

