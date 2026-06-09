Pobreza laboral en México: Estados con los mayores y menores niveles

La pobreza laboral continúa mostrando importantes diferencias regionales en México. Durante el primer trimestre de 2026, Chiapas encabezó la lista de entidades con mayor proporción de población ocupada cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, con una tasa de 60.8%, de acuerdo con cifras del Inegi.

Después de Chiapas se ubicaron Oaxaca (52.7%), Guerrero (47.7%) y Veracruz (44.4%), estados que mantienen niveles de pobreza laboral significativamente superiores al promedio nacional.

También destacan Zacatecas, Tabasco y Tlaxcala, con tasas superiores a 38% de su población en esta condición.

En el extremo contrario, los menores niveles se registraron en Baja California Sur (14.1%), Baja California (16.3%), Quintana Roo (19.9%) y Colima (19.9 por ciento).

A nivel nacional, la pobreza laboral afectó a 30.7% de la población ocupada, lo que significa que cerca de tres de cada diez trabajadores no generaron ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta básica (incluyendo alimentos, vivienda, servicios básicos, educación, salud o transporte).

Los datos reflejan que, aunque la pobreza laboral ha logrado reducirse, todavía existe una importante brecha territorial en las condiciones laborales y salariales del país.