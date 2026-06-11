Sillas voladoras

La Alianza Nacional de Jubilados informó que el Ejecutivo Federal modificará el monto máximo de la pensión jubilatoria mensual tras la reforma al Artículo 127 constitucional. Aunque reconocen el diálogo en la Segob y que la medida alivia a algunos afectados, aclararon que fue una decisión unilateral y no un acuerdo negociado. Advirtieron que el problema de fondo sigue intacto, pues persiste la aplicación retroactiva que violenta sus derechos adquiridos y la certeza jurídica.