Priorizan experiencia compartida en restaurantes

El balón está a punto de rodar en la cancha de la Copa Mundial 2026, al igual que la pasión por el deporte en los restaurantes. La plataforma de reservas OpenTable realizó un estudio en donde quedó claro que 76% de los comensales que verá algún partido de futbol fuera de casa es por la energía colectiva que encuentra ahí y la emoción de apoyar junto a otros aficionados a su selección preferida.

La oferta gastronómica y de bebidas ocupa también un factor relevante en la toma de decisiones para acudir a un restaurante o bar.

“Más allá de la transmisión, lo que los aficionados mexicanos del futbol buscan es una auténtica experiencia compartida durante el encuentro o posteriormente”, comentó el gerente general para América Latina de la firma, Juan Luis Reed.

“El rol que queremos tener es el de siempre: ser un facilitador para que el comensal encuentre el restaurante y la experiencia correctos y el restaurante tenga una amplia exposición”, explicó en entrevista.