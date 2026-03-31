Park Life debuta en la BMV como la primera Fibra especializada en vivienda en renta

Fibra Park Life Properties hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta operación destaca por ser la primera Oferta Pública Primaria de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) especializado exclusivamente en el sector de arrendamiento de vivienda en el país.

De acuerdo con un comunicado de la BMV, la emisión, identificada con la clave “PLIFE 26”, se realizó a través de una oferta pública primaria por 268 millones de pesos, con lo que la fibra inicia operaciones con un portafolio cercano a los 1,450 millones de pesos, considerando tanto la colocación como la adquisición de activos.

“La llegada de Fibra Park Life a la BMV como la primera FIBRA especializada de vivienda en renta, marca un avance relevante para el sector inmobiliario, ya que abre nuevas vías de financiamiento para proyectos que responden a las dinámicas de vivienda urbana, y que generan oportunidad de inversión a largo plazo”, destacó Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.

En comparación con otros fideicomisos enfocados en oficinas, retail o sector industrial, Park Life apuesta por el mercado residencial en renta, un segmento que ha ganado relevancia ante los cambios en la demanda habitacional en zonas urbanas.

La oferta contempló la emisión de más de 1.2 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con un precio de 220 pesos por unidad. El vehículo fue estructurado a través de un fideicomiso administrado por Banco Actinver.

Por su parte, Cayetano Jiménez, director general de Fibra Park Life, comentó: "Esta colocación representa un paso relevante para institucionalizar el mercado de vivienda en renta en México. En Park Life buscamos construir una plataforma profesional, escalable y de largo plazo, enfocada en operar activos de calidad y generar valor sostenible para nuestros inversionistas."