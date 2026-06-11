Trump, ¿presión retórica?

A unos días de que inicie la segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC, y a unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a blandir su poderosa espada retórica para amenazar a sus dos principales socios comerciales: México y Canadá.

Dijo que Estados Unidos no necesita nada de México ni de Canadá y externó sus dudas sobre la renovación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá.

¿Estrategia de negociación?

Las declaraciones de Trump podrían considerarse como parte de su muy conocida estrategia de negociación.

Sin embargo, vale la pena registrar en dónde y cómo realizó sus expresiones.

Trump habló desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, mientras firmaba la Secure America Act, una ley que destina fondos adicionales, por alrededor de 70,000 millones de dólares, para fortalecer el control fronterizo, ICE y la Patrulla Fronteriza.

Ahí, el presidente de EU dijo que su gobierno no está buscando renovar el T-MEC; que EU no necesita a México ni a Canadá; y, criticó los déficits comerciales que registra EU con ambos países.

En el mismo evento enfatizó que los cárteles controlan o están muy presentes en México y que EU actuará para impedir la entrada de drogas por rutas terrestres.

Aunque no detalló operaciones militares específicas dentro de México, sí utilizó un tono de fuerte presión en torno a su perspectiva de combate a los cárteles de las drogas mexicanas.

Llamó la atención que en el mismo evento se refiriera a los temas comerciales y de lucha en contra de los grupos criminales que por ley de EU ya son considerados como terroristas.

Aranceles por fentanilo, el antecedente

Hay que decir, que aunque mencionó los dos temas en el mismo discurso, no los mezcló específicamente.

Sin embargo, en los hechos, ha sido diferente.

Es decir, Trump si ha tomado resoluciones arancelarias relacionadas con el tráfico de drogas.

El presidente Trump decidió el pasado primero de febrero del 2025 aplicar aranceles a México, relacionados explícitamente con el fentanilo, bajo la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al declarar una emergencia nacional por el flujo de fentanilo y migrantes.

La orden ejecutiva respectiva: 14194 fue derogada por la Corte Suprema de EU el 20 de febrero de este año 2026, aunque la emergencia nacional sigue vigente, entre otros aspectos, en términos de cooperación en seguridad, pero no para imponer esos aranceles.

Seguridad, fuera de la mesa

Independientemente de ese episodio arancelario, como lo ha dicho públicamente Ebrard, el tema de la seguridad no ha estado en la mesa de negociación para la revisión del T-MEC.

Desde que iniciaron las conversaciones entre México y Estados Unidos, el diálogo se ha centrado estrictamente en los temas comerciales.

Después de la primera ronda de negociaciones realizada en la Ciudad de México los días 28 y 29 de mayo pasados, enfocada en seguridad económica y reglas de origen; viene la segunda ronda de negociaciones, en una agenda ampliada respecto de la original, los días 15,16,17 y 18 de junio.

Este último día, el secretario de economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Acompañarán a Ebrard, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR); el flamante embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri (que ayer compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) y el subsecretario de Comercio Exterior.

La tercera ronda está planeada para la semana del 20 de julio, en la Ciudad de México, con lo que implícitamente, se pospuso el plazo original que preveía la conclusión de la revisión el primero de julio.

Sin embargo, ese día precisamente, iniciará el proceso formal de revisión conjunta trilateral entre los tres países.

El mejor trato arancelario del mundo

El negociador mexicano, Marcelo Ebrard, tiene muy claro su principal objetivo: lograr el mejor trato arancelario del mundo, por parte de EU a México.

El funcionario está consciente de que el libre mercado, como se conoció por muchos años, ya es parte de la historia; que Estados Unidos está gestando un nuevo modelo comercial y económico internacional.

Y sobre esa base México tiene que encontrar el camino para tener el trato preferencial más benéfico, respecto del resto de las naciones con las que comercia EU.

México primer socio comercial de EU

El contexto en el que se registran las declaraciones de Trump, contradice claramente la retórica del presidente de EU.

De acuerdo con la Oficina del Censo de EU, las exportaciones de México a EU crecieron 21.1%; su mayor ritmo en casi 4 años; llegaron, en mayo, a 50,692 millones de dólares.

La realidad es diferente a la percepción presidencial estadounidense. EU sí necesita a México y por supuesto que México necesita más a EU.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez señala que según la Oficina del Censo de EU, el déficit comercial de Estados Unidos está creciendo con Vietnam y Taiwán, y el de éste último país se está acercando al nivel de déficit que tiene EU con México.

En un año el déficit comercial de EU con Taiwán ha crecido 132 por ciento. En dos meses Taiwán va a rebasar a México.

Hasta ahí los dichos y los hechos.

Lo que resulta evidente es que México, con Ebrard al frente, está trazando una ruta para alcanzar una nueva relación con EU. Con aranceles, pero con un trato preferencial. El reto a superar para el gobierno mexicano, es mantener el diálogo y negociación estrictamente en el tema comercial, sin mezclarlo con el de seguridad.

Al tiempo.