Financiamiento en la BMV registra un récord histórico en emisiones de largo plazo

El financiamiento a través del mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registró en los primeros meses de 2026, el mejor de sus desempeños desde que se cuenta registro.

Según el informe de la BMV, las colocaciones de largo plazo alcanzaron los 111,025 millones de pesos en el primer bimestre del 2026, siendo un récord histórico. Esta cifra representa un crecimiento superior al 640% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el monto fue de 15,000 millones de pesos.

Tan solo durante febrero, la actividad en el piso de remates se concretaron 17 emisiones de deuda a largo plazo por un total de 96,272 millones de pesos.

En el caso de corto plazo, la agilidad financiera se hizo evidente con 111 emisiones que sumaron 29,773 millones de pesos.

“Los resultados al cierre de febrero son una señal de que las empresas están obteniendo financiamiento con una visión estratégica”, escribió la BMV en su comunicado.

Sectores más dinámicos

De acuerdo con el centro bursátil, el dinamismo se concentró en pilares fundamentales de la economía nacional. El sector de energía lideró la captación de recursos con Petróleos Mexicanos (Pemex), que realizó una colocación de 31,500 millones de pesos distribuida en tres series.

Por otro lado, el sector de alimentos y consumo, integrado por gigantes como Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA (KOF), Arca Continental y SIGMA Alimentos, sumó de forma conjunta 41,500 millones de pesos.

Otras industrias clave también mostraron una participación activa fueron los servicios financieros con BBVA destacó con emisiones bancarias superiores a los 15,000 millones de pesos.

Otros segmentos que destacaron fue materiales con Cementos Mexicanos (Cemex) que acudió al mercado por 5,500 millones de pesos; también de arrendamiento con VW Leasing concretó dos colocaciones por 2,500 millones de pesos.

“La participación de sectores como energía, consumo, banca e infraestructura impacta positivamente en la actividad productiva del país, y en donde la BMV tiene un papel relevante para impulsar el crecimiento de México y sus empresas”, añadió el centro bursátil.