Fibras industriales y comerciales las que más ganan en la BMV en lo que va de 2026

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibra) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dedicadas a centros comerciales e industriales son los activos con mayor rendimiento en lo que va del presente año.

El índice S&P/BMV Fibras acumula un retorno de 8.86% hasta los 331.48 pesos por unidad en lo que va del 2026.

Dicho incremento casi se iguala al principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, el cual sube 9.30% a 70,260 puntos en lo que va 2026.

Por su parte, el índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), tiene un retorno 10.90% a 1,407.15 unidades en el mismo periodo.

El sector de las FIBRAs en México ha mostrado una resiliencia notable frente a la volatilidad del mercado accionario general.

Los que más ganan

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI´s) de Fibra Shop, especializado en la adquisición, desarrollo, arrendamiento y operación de centros comerciales y "Centros de Vida", apuntan un incremento 29.27% y cotizan en 11.66 pesos por unidad en lo que va de 2026.

Fibra Macquarie, dedicado a la inversión en bienes raíces, registra un alza de 26.65% a 41.47 pesos por unidad, seguido por Fibra Uno, el fideicomiso inmobiliario más grande listado en el mercado bursátil de México, que gana 14.84% a 30.32 pesos por CBFI.