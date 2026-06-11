Huachicol fiscal, el mayor robo a México

El desfalco contra el erario público es de escándalo, 740,000 millones de pesos en los últimos cinco años. Ni juntos los montos de corrupción que se conocen de los gobiernos de los últimos 50 años acumulan una cifra como la que se asoma de la investigación sobre la sustracción, el contrabando y la comercialización de combustibles, el llamado huachicol fiscal. En condiciones normales hubiera caído más de un gobierno y se hubiese realizado un maxiproceso contra los delincuentes..

Llama la atención que una revelación de esta naturaleza, muy superior a la llamada Estafa Maestra del gobierno de Peña Nieto, o del fraude contra Segalmex, en tiempos de López Obrador, pase prácticamente desapercibida en las legislaturas, en la oposición y en la mayoría de los medios de comunicación, salvo los casos de Aristegui Noticias y Mexicanos Contra la Corrupción, que le han dado seguimiento.

La investigación que viene desarrollando el exrector de la UNAM, exsubsecretario de Energía y exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, Francisco Barnés de Castro, revela que con cifras conservadoras el daño al erario público ya alcanzaría los 740,000 millones de pesos, 140,000 millones más de lo reconocido por el propio gobierno.

Siempre con datos de Pemex, Barnés de Castro explica que solo en el primer trimestre de este año la desaparición alcanza los 100 mil barriles de petróleo diarios, el doble de los 50,000 del año pasado.

A lo anterior, Pemex y la Secretaría de Energía respondieron en un comunicado “que las pérdidas por sustracción ilegal disminuyeron un 30.3% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo lapso del año anterior. Sugieren que el análisis omitió deliberadamente factores operativos vitales, que se ignoraron los balances volumétricos, los envíos/recepciones a inventario y ajustes por temperatura y que sus volúmenes exactos son reportados periódicamente a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Securities and Exchange Commission”.

Cabe mencionar que el comunicado del gobierno solo respondió a la desaparición de los 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de 2026, nada dice del escandaloso desfalco que han registrado las arcas públicas.

Ante lo expresado por Pemex y Energía, Barnés de Castro le declaró a la periodista Carmen Aristegui que, “No sé dónde se pueden almacenar 100,000 barriles diarios de crudo y condensados que, de acuerdo al último informe financiero de Pemex, fueron producidos, pero no procesados ni exportados.

“Es una cifra demasiado grande como para ser explicada como diferencias atribuibles a movimientos operativos como empaques, desempaques y ajustes volumétricos por temperatura, como lo señaló la paraestatal.

“Sobre todo, cuando en los últimos informes financieros auditados en los últimos tres años hay una discrepancia en las mismas cuentas del orden de 50,000 barriles diarios en cada uno de los tres años”.

Francisco Barnés de Castro es un científico reconocido en el mundo, lo avala su trayectoria académica y de gobierno.

En la trama del huachicol fiscal se ha documentado la participación de políticos, empresarios y militares vinculados con los gobiernos de Morena, hay abundante información del dinero que se ha canalizado a las campañas de sus candidatos para las cámaras, presidencias municipales, gubernaturas y hasta la Presidencia de la República.

El asunto ya brincó al Senado de los Estados Unidos, donde dos legisladores han pedido se investigue el contrabando de combustible entre México y Estados Unidos.

Otra vez, a depender de lo que haga el gobierno de Estados Unidos para que se investigue y haga justicia en México, como escribió Liébano Sáenz en Milenio, “Cuando la justicia renuncia a investigar, la sospecha deja de ser una pregunta para convertirse en certeza pública. El mayor daño no es que Estados Unidos juzgue a mexicanos, sino que México haya protegido a quienes estaba obligado a investigar".