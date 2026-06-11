Inteligencia Artificial ante el reto de la jornada laboral de 40 horas

Bajo el título "Una Radiografía del Mercado Laboral en México: La Reforma Hacia la Era de la Inteligencia Artificial" convocado por el prestigiado Bufete Sánchez Navarro, fui invitado a reunirme con un destacado grupo de especialistas en derecho corporativo y laboral para conversar acerca de como conciliar la reducción de la jornada laboral con la imperativa necesidad de mantener la competitividad y productividad nacional.

Hoy vivimos simultáneamente la reducción de la jornada laboral y la adopción acelerada de Inteligencia Artificial (IA) que lejos de ser procesos independientes, empiezan a redefinir la competitividad del país durante los próximos años.

México ha figurado históricamente entre los países de la OCDE con mayor número de horas trabajadas por persona. Sin embargo, este esfuerzo laboral no se ha traducido necesariamente en mayores niveles de productividad. A pesar de superar las 2,200 horas laboradas al año, el país continúa enfrentando rezagos estructurales en eficiencia y generación de valor.

El reto de la jornada de 40 horas. En este contexto, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representa uno de los cambios más relevantes para el mercado laboral mexicano en décadas.

Para compensar este ajuste, las empresas enfrentarán costos adicionales aproximados a $360 mdp anuales mediante nuevas contrataciones o esquemas de horas extraordinarias.

Los sectores intensivos en mano de obra, como manufactura, comercio y servicios, serán los más expuestos a estos efectos, al depender en mayor medida de la disponibilidad de personal para mantener sus niveles de operación.

Importancia de una implementación gradual. Uno de los elementos más relevantes es su aplicación escalonada mediante reducciones progresivas de dos horas por año hasta el 2030.

Este mecanismo permite amortiguar los costos de adaptación a lo largo del tiempo, con un impacto estimado entre 0.2-0.3% del PIB durante los primeros años de implementación. Asimismo, brinda a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, una ventana indispensable para reorganizar procesos, ajustar esquemas operativos y fortalecer su productividad.

IA, catalizadora de productividad. La discusión sobre la reforma suele centrarse en las horas que dejarán de trabajarse. Sin embargo, el análisis también debe considerar las herramientas que permitirán producir más valor en menos tiempo.

La adopción estratégica de IA Generativa y automatización inteligente tiene el potencial de aportar el equivalente a 126 millones de horas adicionales de productividad. Esta cifra supera incluso el volumen de horas que se reduciría con la nueva jornada laboral, generando un saldo neto positivo para las organizaciones.

La automatización de tareas repetitivas, la optimización de procesos productivos y logísticos, así como la incorporación de agentes inteligentes capaces de operar de manera continua, están redefiniendo los parámetros tradicionales de eficiencia.

Productividad para una nueva era laboral. La IA ya genera beneficios tangibles en distintos sectores de la economía. En actividades administrativas, permite liberar tiempo destinado a procesos repetitivos y de bajo valor agregado. En manufactura y logística, facilita una planeación más eficiente y una mejor utilización de recursos.

Al mismo tiempo, los sistemas inteligentes fortalecen la continuidad operativa de empresas que requieren atención permanente a clientes y usuarios, contribuyendo a mantener niveles de servicio elevados incluso en entornos laborales cada vez más flexibles.

Hacia un nuevo equilibrio. La transición hacia una jornada laboral de 40 horas no debe analizarse exclusivamente como un costo para las empresas, ni únicamente como una conquista laboral.

En realidad, representa una oportunidad para replantear la relación entre tiempo de trabajo, productividad y tecnología.

México tiene frente a sí la posibilidad de construir un mercado laboral más competitivo y equilibrado. La sostenibilidad de esta transformación dependerá de la capacidad de acelerar la digitalización, fomentar la adopción de IA e impulsar inversiones que permitan generar más valor en cada hora trabajada.

El verdadero desafío no será trabajar más tiempo, sino trabajar de manera más eficiente y productiva.