Nuevas inversiones se autorizarán en 30 días: Economía

El Gobierno de México puso en marcha un nuevo esquema para acelerar la llegada de inversiones estratégicas al país mediante autorizaciones que podrán resolverse en un plazo máximo de 30 días, informó la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la funcionaria explicó que el decreto de “acciones inmediatas para la inversión”, firmado por la mandataria el mes pasado, contempla la creación de una Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, cuyo objetivo será dar seguimiento directo a los proyectos estratégicos y agilizar sus trámites.

“Va a funcionar para acelerar los trámites de inversión en un plazo no mayor de 30 días y asesorar y acompañar a las empresas en todo el camino para hacer mucho más eficiente y rápida la resolución de sus trámites”, señaló.

Escobedo detalló que los proyectos que podrán acceder a este mecanismo serán aquellos que se desarrollen en polos de bienestar, en los polos del Corredor Interoceánico o en los impulsados por la Secretaría de Economía; aquellos con inversiones iguales o superiores a 2,000 millones de pesos; o los vinculados a sectores estratégicos definidos en el Plan México, como energía, infraestructura, tecnología, química, electrónica, textiles, semiconductores, industria aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutica y automotriz.

La subsecretaria indicó que la selección de los proyectos estará a cargo de un comité encabezado por la Secretaría de Economía, con participación de dependencias federales como Hacienda, Energía, Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), instancia que fue instalada formalmente el pasado 28 de mayo.

Además, señaló que los proyectos que no ingresen a esta ventanilla especial, pero formen parte del portafolio de inversiones del Gobierno federal, podrán obtener autorizaciones en un plazo menor a 90 días una vez que cumplan con todos los requisitos legales.

Escobedo sostuvo que la medida busca reducir costos y tiempos de espera para iniciar proyectos, disminuir la carga burocrática y acelerar la generación de empleos y valor agregado en la economía nacional.

Mientras que la presidenta de México indicó que este mecanismo se ampliará, de manera gradual, para que las medianas empresas también puedan beneficiarse del mismo.

“Va a ir reduciéndose. El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de todos los trámites”, sostuvo.

La selección de los proyectos estará a cargo de un comité encabezado por la Secretaría de Economía, con participación de la SHCP, Energía, Medio Ambiente y el CADERR.