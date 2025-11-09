FEFA planea recabar hasta 8,000 millones de pesos con bonos a 2, 3 y 5 años en BMV

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), fideicomiso representado por Banco de México, planea recabar hasta 8,000 millones de pesos con la emisión de tres bonos en el mercado bursátil local a dos, tres y cinco años.

La emisión se llevará a cabo mediante el mecanismo de vasos comunicantes, que es como se define a una emisión de varios instrumentos que en conjunto no puede rebasar el monto máximo aprobado para la emisión.

El bono con clave de pizarra 'FEFA 25-3' tendrá un plazo de 616 días, el FEFA 25V de 1,176 días y el bono identificado como FEFA 25-2V será a 1,820 días.

El objetivo para la emisión primaria será de 4,000 millones de pesos, mientras que los restantes 4,000 millones se recabarían en el proceso de sobreasignación.

Los tres bonos pagarán una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 1 día (TIIE) de Fondeo, más una sobretasa, con una periodicidad mensual en el pago de intereses.

El destino de los recursos obtenidos de FEFA 25-3 será el financiamiento de sus operaciones de crédito al sector agropecuario a través de sus distintos programas y productos autorizados.

Los recursos obtenidos con la colocación de FEFA 25V y FEFA 25-2V (bono verde) se destinarán a fines con impacto positivo para el medio ambiente.

Las emisiones serán realizadas por Banxico en su carácter de fiduciario del Fondo, al amparo del Programa Dual de Cebures Fiduciarios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 100,000 millones de pesos o su equivalente en dólares o Unidades de Inversión (Udis).

Los bonos recibieron la calificación de 'HR AAA' de HR Ratings y la nota 'mxAAA' por parte de S&P Global Ratings. En ambos casos es la calificación más alta en la escala local para ambas agencias.