Estados Unidos importó su menor nivel de crudo mexicano desde 2010: EIA

Las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de México cayeron en 431,000 barriles por día (bpd) a un mínimo histórico semanal de 131,000 barriles diarios en la semana que terminó el 28 de noviembre, según datos del Informe de Suministro de Petróleo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) que se remontan a 2010.

Esa cifra fue inferior al mínimo histórico anterior de las importaciones estadounidenses de crudo procedentes de México, de 149.000 barriles por día en la semana finalizada el 31 de enero de 2025.

INFORMACIÓN EN PROCESO...