Ingresos por crudo, en mínimos de 24 años

Los ingresos por exportación de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los primeros 10 meses del año sumaron 11,436 millones de dólares, el menor monto que la estatal ha registrado en los últimos 24 años.

En el acumulado a octubre, la reducción anual de los ingresos de Pemex es ya de 34%, si la suma en lo que va del año se compara con los 17,252 millones de dólares del mismo lapso del año pasado. Este monto significa una caída a casi la mitad de los ingresos del 2018, de 22,598 millones de dólares; es incluso menor a los 11,575 millones de dólares que se reportaron en la pandemia en 2020.

Derivado de la política de reducir los envíos de crudo al extranjero para llevar a cabo su proceso en las refinerías del país, Pemex exportó de enero a octubre un promedio de 606,998 barriles diarios de petróleo, bajando en 24% el volumen de estos envíos y siguiendo la dinámica que ha realizado desde la pasada administración.

Y tan sólo en octubre, las exportaciones de crudo promediaron 626,791 barriles por día, bajando en 24% de un año a otro. Cabe recordar que, en el mismo mes, Pemex aumentó 42% el volumen de crudo procesado en las siete plantas refinadoras del país, a las que destinó 1.043 millones de barriles diarios de petróleo, según las últimas Estadísticas de la empresa.

Al reducir en esta magnitud sus envíos, la estatal vio una caída anual de 33% en el valor de las exportaciones, que en el décimo mes del año fue de 1,124 millones de dólares.