Empresas en Bolsa de IA y tecnología suben por renovado optimismo

Se renueva el apetito por el mercado de Inteligencia Artificial (IA). Las acciones de empresas de IA y tecnología que cotizan en Wall Street finalizaron la jornada de este lunes con fuertes alzas.

El incremento de los papeles de las empresas del sector tecnológico se dio a pesar de la preocupación por las altas valuaciones. Ganaron este lunes, sobre todo, impulsadas por el optimismo en la IA y el aumento de la probabilidad de un recorte de tasas de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal (Fed).

El ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ), que invierte en compañías que se benefician de la inteligencia artificial, registró un aumento de 3.17% a 49.11 dólares por unidad.

Durante la jornada, se observó un avance generalizado de las Siete Magníficas, con el fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, que tuvo un incremento en el valor de sus acciones de 6.82%, seguido por Meta Platforms, antes Facebook, con 3.16% y la plataforma de comercio electrónico, Amazon al mejorar 2.44 por ciento.

Los papeles de NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para IA y la empresa más valiosa del mundo en Bolsa, subieron 2.05%; el fabricante de los iPhone, Apple, ganó 1.63% y Microsoft, la desarrolladora de software, tuvo un rendimiento de 0.40 por ciento.

Las acciones de Alphabet resaltaron en la sesión, con un incremento de 6.28%, un aumento favorecido por el entusiasmo sobre Gemini, su modelo de IA.

La confianza de los participantes del mercado aumentó luego de las recientes actualizaciones del modelo Gemini. Broadcom se beneficia debido a su colaboración con el gigante tecnológico desde 2016 para desarrollar las Unidades de Procesamiento Tensor (TPU), ahora en su séptima generación.

Los títulos de Broadcom también se beneficiaron por el entusiasmo y subieron 11.10 por ciento. Otros proveedores de Google también registraron ganancias significativas, con Lumentum que escaló 17.3% y Celestica que ganó 15.17 por ciento.

Otras empresas de IA beneficiadas fueron Micron Technology con un incremento en sus acciones de 7.99%, Advanced Micro Devices (AMD) con 5.53%, seguido por Palantir Technologies con 4.78 por ciento.

Vuelve el optimismo

“El salto en el sector fue apoyado por Alphabet después de que presentó Gemini 3, así como en los incrementos significativos de empresas como Broadcom, Micron, Palantir y AMD”, resaltaron analistas de GBM Reserch.

No obstante, advierten que persisten dudas sobre la sostenibilidad del rebote, especialmente al concentrarse en pocas empresas y en un entorno de sentimiento deteriorado, valuaciones cuestionadas y menor liquidez debido a la semana corta por el Día de Acción de Gracias.

Expertos del Banco Bx+ destacaron que el alza en el sector de tecnología fue impulsado por las ganancias de Alphabet. “Ello se debió al optimismo generado por las ganancias y posicionamiento de la empresa en la carrera por la inteligencia artificial”.

Añadieron que la semana pasada, Google, el buscador de Alphabet, anunció el lanzamiento de su modelo de IA mejorado, Gemini 3, generando un aumento en las acciones intradía.

