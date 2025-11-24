Wall Street cierra en alza ante expectativa de baja en tasas

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el lunes, prolongando el repunte del viernes, apoyado por la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte la tasa de interés en diciembre y el avance diplomático entre China y Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.44% a 46,448.27 puntos, mientras que el S&P 500, avanzó 1.55% a 6,705.08 enteros. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 2.69% a 22,872.01 unidades.

Analistas de Actinver, aseguraron que el optimismo de la jornada fue concedido por el avance diplomático que mostraron las autoridades de Estados Unidos y China respecto a los posibles arreglos comerciales. “Esto permitió que las acciones de empresas de tecnología continuaran concentrándose en los avances de inteligencia artificial que se anunciaron durante la semana pasada”.

“Los principales índices accionarios de Estados Unidos cerraron la jornada en terreno positivo, impulsados por señales de alivio monetario tras los comentarios de Christopher Waller sobre un recorte de tasas en diciembre, pese a la cautela de Collins presidenta de la Fed de Boston”, aseguraron analistas de Valores Mexicanos Casa de Bolsa.

Además, los inversionistas siguen atentos al posible rebote tras la corrección del rally de Inteligencia Artificial (IA), la reunión Estados Unidos- UE en Bruselas, la reactivación del comercio Canadá-India y próximos anuncios de la administración Trump sobre salud.

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias el lunes, en línea con sus pares de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), avanzó 1.04% a 62,522.61 unidades, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ganó 0.93% a 1,243.59 puntos.

Al interior del índice de referencia de la BMV, la mayoría de los valores registraron ganancias.

Destacaron las acciones de la minera Industrias Peñoles, que ganó 4.58% para cotizar en 762.22 pesos, seguida por el conglomerado Grupo Carso, que subió 4.42% a 131.23 pesos en la jornada de inicio de semana y por la minera Grupo México que mostró un rendimiento de 4.39% a un precio de 155.89 pesos por papel. (Cristian Téllez)