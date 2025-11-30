Dow Jones y S&P 500 registran avances en noviembre

Los principales índices en Estados Unidos finalizaron noviembre en terreno mixto. Dow Jones y S&P 500 apuntaron un incremento mensual, mientras que el Nasdaq retrocedió presionado por la incertidumbre de una burbuja tecnológica.

El viernes, el Nasdaq aumentó 0.65%, en los 23,365.69 enteros, en segundo lugar se colocó el Dow Jones con 0.61%, en los 47,716.42 puntos, mientras que el S&P 500 con 0.54% más, alcanzó las 6,849.09 unidades.

En su comparación mensual, el Dow Jones avanzó 0.32% y el S&P 500 con 0.13%, ambos índices acumulan su séptimo mes consecutivo con incrementos. Por el contrario, el Nasdaq apuntó un descenso de 1.51% su primera caída desde marzo.

Con dichos resultados, los índices presentan variaciones positivas en lo que va de 2025. El Nasdaq aumenta 21%, el Dow Jones 12.16% y el S&P 500 sube 16.45 por ciento.

“A pesar de la semana favorable, los principales índices concluyeron el mes en su mayoría a la baja, presionados por bajas en emisoras del sector tecnológico, donde las dudas sobre las valuaciones ligadas a la inteligencia artificial han pesado sobre los índices. No obstante, a lo largo de la semana, los mercados lograron repuntar, aunque fue insuficiente para compensar la volatilidad del resto del mes”, apuntaron analistas de GBM Reserch.

Expertos de BX+ aseguraron que los principales índices de Estados Unidos regresaron positivos luego del feriado por el día de Acción de Gracias, apoyados también por el avance en las acciones de comercio minorista ante el Black Friday y las expectativas de impulso a la economía. Por otro lado, los inversionistas mantienen las esperanzas de que la Fed siga con los recortes a la tasa de referencia”.

“Los mercados financieros se encuentran en un punto de inflexión: si los recortes de tasas se materializan en Estados Unidos y la estabilidad se consolida en Europa, podríamos ver un repunte sostenido en los activos de riesgo. Sin embargo, la fragilidad en Asia y las tensiones geopolíticas sugieren que la volatilidad seguirá presente, obligando a los inversionistas a mantener estrategias prudentes y diversificadas en los próximos meses”, detalló Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.