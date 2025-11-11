Crudo sube por exceso de oferta y sanciones de EU al petróleo de Rusia

Los precios del petróleo subieron más de 1 dólar el martes, debido al impacto de las últimas sanciones estadounidenses contra el petróleo ruso y al optimismo sobre un posible fin del cierre del Gobierno estadounidense, aunque la preocupación por el exceso de oferta limitó las ganancias.

Los futuros del crudo Brent ganaron 1.10 dólares, o 1.72%, a 65.16 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 91 centavos, o 1.51%, a 61.04 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 58.04 dólares el barril, una ganancia de 84 centavos o 1.47 por ciento.

Los inversionistas siguieron evaluando las consecuencias de las sanciones estadounidenses sobre Rusia y su impacto tanto en el mercado del crudo como en el de los combustibles refinados.

El lunes, Lukoil declaró fuerza mayor en un yacimiento petrolífero iraquí que explota, según informaron fuentes a Reuters, lo que supone la mayor repercusión hasta la fecha de las sanciones impuestas el mes pasado.

La restricción de las exportaciones de combustible como consecuencia de las sanciones está apuntalando los precios ante la superabundancia de crudo, según Tamas Varga, analista de PVM.

"Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a los principales productores y exportadores de petróleo rusos están afectando a las exportaciones de productos. En consecuencia, el gasóleo de calefacción y la gasolina de refino se mueven en una dirección distinta a la del crudo", explicó.

Los productores de Oriente Medio, Arabia Saudita, Irak y Kuwait aumentarán el suministro de crudo a la India en diciembre, mientras las refinerías indias buscan alternativas al crudo ruso, informaron el martes fuentes de cuatro refinerías indias.

Los mercados también recibieron apoyo ante la posibilidad de que el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos finalice esta semana, después de que el Senado aprobara un acuerdo para restablecer el financiamiento federal.