Las bolsas europeas sufren la mayor caída en meses debido a tensión en Oriente Medio

Las bolsas europeas cerraron el lunes con ⁠su mayor caída diaria en tres meses, arrastradas por una venta generalizada de activos de riesgo, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra ⁠Irán seguía sin que se vislumbre un ⁠final.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 1.7%, a su nivel más bajo en más de dos semanas, tras haber terminado el viernes en máximos históricos.

Tras un bombardeo durante el fin de semana, que causó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, la república islámica lanzó ataques de represalia contra bases estadounidenses en los Estados del Golfo, lo que aumentó el temor de que el conflicto se amplíe y arrastre a más países de la región.

Si bien el Pentágono restó importancia a la preocupación de que Estados Unidos se vea arrastrado a un conflicto de duración indefinida, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con CNN que aún estaba por llegar una "gran ola" en la guerra.

El índice de volatilidad STOXX se disparó a su nivel más alto desde mediados de noviembre.

"Esperamos un conflicto regional breve y contundente, que debería ofrecer señales que ayuden a los inversores a saber si se está gestando ⁠uno mayor", dijo Paul Christopher, director de estrategia ⁠de inversión global del Wells ⁠Fargo Investment Institute.

"Los violentos estallidos del pasado en Oriente Medio llevaron a los mercados hacia ⁠la aversión al riesgo, pero la confianza se recuperó rápidamente una vez que quedó claro que el conflicto estaba remitiendo y que el flujo regional de petróleo continuaría", agregó.

Los bancos fueron los más afectados, con una caída del 3.2%, mientras que los pesos pesados HSBC, Santander y Allianz bajaron entre 3% y 5%.

El sector energético alcanzó un máximo histórico y fue el ⁠único que subió, siguiendo la estela de los precios del petróleo, que avanzaron hasta 13%.