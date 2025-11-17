Bolsa de Singapur lanzará futuros de bitcoin y ether

La división de derivados de la Bolsa de Singapur (SGX) lanzará futuros perpetuos de las criptomonedas bitcoin y ether en su plataforma.

El lanzamiento está previsto para el 24 de noviembre y estará disponible para inversionistas acreditados e institucionales, según informó SGX en un comunicado.

El objetivo es atraer a inversionistas institucionales al mercado cripto mediante una oferta regulada y anclada en estándares tradicionales.

Los futuros perpetuos son derivados que permiten a los operadores apostar por los precios de los activos sin fecha de vencimiento y ofrecen acceso las 24 horas y un alto apalancamiento, lo que los convierte en una opción popular en mercados de rápida evolución.

Los criptoactivos tuvieron un auge gran parte del año, impulsados por una mayor flexibilización regulatoria y claridad a nivel mundial, y un renovado apetito por el riesgo. Bitcoin alcanzó un máximo histórico en octubre, pero su repunte se ha estancado desde entonces por la disminución del apetito por el riesgo, pues los inversionistas están preocupados por las perspectivas de los recortes de tasas y el debilitamiento de la economía estadounidense.

A diferencia de los futuros tradicionales con fecha de vencimiento, estos instrumentos no expiran y utilizan un mecanismo de tasa de financiamiento para realizar pagos periódicos entre compradores y vendedores, manteniendo así los precios alineados con los activos subyacentes.

Los contratos referenciarán los Índices Cripto iEdge CoinDesk, una suite de índices de referencia en tiempo real y tasas de referencia para bitcoin y ethereum, publicados por CoinDesk Indices.

Son atractivos

Según datos del sector, los futuros perpetuos generan más de 187,000 millones de dólares en volumen diario global, superando en dos tercios el total del comercio cripto en derivados.

Michael Syn, presidente de SGX Group, destacó la relevancia de esta expansión en un contexto de creciente adopción institucional. “Los activos digitales han encontrado su camino en las carteras de inversionistas institucionales. Hemos dado el siguiente paso lógico: aplicar la misma disciplina institucional que sustenta los mercados globales al payoff más negociado en cripto“, afirmó.