Bolsa mexicana vuelve a caer tras registrar su segunda peor jornada del año

Las bolsas de valores de México cerraron con moderadas pérdidas las negociaciones de este martes. Tras una apertura positiva, los índices bursátiles locales descendieron, extendiendo la fuerte pérdida provocada ayer por el desplome de las acciones de Grupo México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.31% a 60,215.75 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.28% a 1,206.80 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Regional, especializada en servicios financieros, con 4.78% a 155.2 pesos, seguida por la operadora de franquicias Alsea, con un retroceso de 3.73% hasta 55.68 pesos.

La bolsa mexicana registró ayer su segunda peor caída en lo que va del año, arrastrada por la minera Grupo México, que se desplomó poco más de 15% tras haber presentado el viernes su oferta vinculante para adquirir Banamex. Sus títulos subieron 1.35% a 137.83 pesos.

Este martes Grupo México insistió en su propuesta, afirmando que no necesitaría incrementar significativamente su carga de deuda para llevar a cabo esta transacción y que hacia adelante podría incluso considerar listar en la bolsa local las acciones del grupo financiero.