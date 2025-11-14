Bolsa mexicana retrocede por tercera sesión consecutiva; destaca caída de Peñoles

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana del viernes. Los índices bursátiles locales caen por tercera sesión consecutiva, mientras el mercado que muestra dudas sobre la divulgación de datos en Estados Unidos tras el fin del cierre de gobierno.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.40% a 62,281.30 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.34% a 1,241.26 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destaca la caída de Industrias Peñoles, con 4.92% menos a 711.52 pesos, seguida por las de Grupo Televisa, con 1.90% a 10.84 pesos, y Grupo México, con 1.72% en 153.94.

Los índices locales han reducido su fuerte avance en el año después de haber marcado cierres récord el martes. Los inversionistas se muestran menos confiados después de que el gobierno estadounidense no aclaró cuándo se publicarán varios datos clave pendientes.