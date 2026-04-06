Bolsa mexicana retrocede tras racha positiva; acciones de Cemex lideran las pérdidas

Las bolsa de valores de México negocian con pérdidas este lunes, luego de una apertura positiva. Los índices locales bajan en su regreso a las operaciones tras un fin de semana largo, después de haber anotado hasta el miércoles tres días seguidos de ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.52% a 69,338.13 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.48% a 1,383.84 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retrocede. Las acciones de Cemex encabezan las pérdidas, con 2.79% menos a 20.19 pesos, seguidas por las de Pinfra, que baja 2.58% a 290.93 pesos, y Genomma Lab, que retrocede 2.45% a 18.32 pesos.

El apetito por activos de riesgo aumentó la semana pasada, ante expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo que termine con la guerra en Oriente Medio. La actividad regresa a la plaza con la atención en los diálogos de alto el fuego.