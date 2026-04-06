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Bolsa mexicana retrocede tras racha positiva; acciones de Cemex lideran las pérdidas
Los índices bajan en su regreso a las operaciones tras un fin de semana largo, después de haber anotado hasta el miércoles tres días seguidos de ganancias.
Las bolsa de valores de México negocian con pérdidas este lunes, luego de una apertura positiva. Los índices locales bajan en su regreso a las operaciones tras un fin de semana largo, después de haber anotado hasta el miércoles tres días seguidos de ganancias.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.52% a 69,338.13 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.48% a 1,383.84 puntos.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retrocede. Las acciones de Cemex encabezan las pérdidas, con 2.79% menos a 20.19 pesos, seguidas por las de Pinfra, que baja 2.58% a 290.93 pesos, y Genomma Lab, que retrocede 2.45% a 18.32 pesos.
El apetito por activos de riesgo aumentó la semana pasada, ante expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo que termine con la guerra en Oriente Medio. La actividad regresa a la plaza con la atención en los diálogos de alto el fuego.