Bolsa mexicana retrocede levemente tras dos jornadas de cierres en máximos

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas moderadas la mañana de este martes. Los índices accionarios locales caen mientras los inversionistas asimilan unos datos locales de inflación que respaldan las expectativas de recortes a la tasa del Banxico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.11% a 60,583.02 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.08% en 1,211.93.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destaca la farmacéutica Genomma Lab, con una pérdida de 3.89% a 21.750 pesos, seguida por el banco Banbajío, con 3.73% a 46.49, y Quálitas, que pierde 3.20% a 174.36 pesos.

La bolsa mexicana retrocede después de una racha de tres jornadas consecutivas con alzas, además de dos cierres consecutivos en máximos que la llevaron a elevar el rendimiento del S&P/BMV IPC en el año a 22.50%, superando ampliamente a casi todos sus pares.

Asimilan datos de inflación

En los datos económicos, los inversionistas locales asimilan el alza de 0.06% en la inflación local en agosto, en línea con lo esperado. A tasa interanual, creció 3.57%, arriba de lo que se registró en junio, pero todavía en la meta oficial de 3% +/- 1 punto porcentual.

En cuanto a los precios subyacentes, la inflación mensual fue de 0.22%, por encima de lo esperado. A tasa interanual, el aumento de la inflación subyacente se mantuvo en 4.23%, confirmando las dificultades que enfrenta el país para desacelerar los precios.