Bolsa mexicana retrocede tras un cierre récord; acciones de Walmex lideran las caídas

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas moderadas a media semana. Los índices bursátiles locales caen, después de haber cerrado ayer con máximos récord. El gigante minoristas Walmex y la minera Industrias Peñoles encabezan las pérdidas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.34% en 64,103.50 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.35% con 1,278.78.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Las acciones del gigante minorista Walmex lideran los descensos con 1.86% a 62.40 pesos, seguidas por los títulos de la minera Industrias Peñoles, que retroceden 1.76% a 746.26 pesos.

Las bolsas de valores de México subieron ayer a máximos históricos, en medio del entusiasmo en los mercados por la posibilidad de que termine el cierre del gobierno estadounidense. Con ese avance, el S&P/BMV IPC acumulaba un alza de 29.6% en este año.

"Esperamos que el índice mantenga el impulso, luego de cerrar en máximo histórico y superar 64,180 unidades. En este contexto, la próxima resistencia que a enfrentar es el nivel de 65,000 enteros. El soporte está ubicado en 63,200", destacó Análisis Banorte.