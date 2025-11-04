Bolsa mexicana opera con ganancias tras racha de tres caídas consecutivas

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices accionarios locales suben tras una racha de de tres jornadas consecutivas con pérdidas, en un mercado que se prepara para la decisión del Banco de México esta semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.52% a 62,478.56 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.41% a 1,243.71 unidades.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el fabricante de productos de cuidado personal Kimberly-Clark de México, con una mejora de 2.95% a 35.19 pesos, seguido por el conglomerado Orbia, con 1.96% en 17.16.

"El índice S&P/BMV IPC acumuló tres jornadas consecutivas con pérdidas, aunque se mantiene por encima del soporte en su promedio móvil de un mes (61,634 unidades). Los inversionistas esperan expectantes por la decisión de Banco de México el jueves", dijo CopKapital.