Bolsa mexicana cae por quinto día consecutivo; la acción de Peñoles lideró los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales bajaron por quinto día consecutivo, con los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezando los descenso entre los principales valores.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.37% a 65,409.48 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 0.36% hasta 1,315.41.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el descenso de la minera Industrias Peñoles, con 3.66% a 812.66 pesos, seguido por el de la operadora de franquicias Alsea, con 2.61% menos a 48.21 pesos.

Los inversionistas siguieron asimilando la noticia de un alto el fuego entre Israel e Irán, tras un llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, a "dejar de dispararse". También fue relevante un dato de inflación de México por debajo de lo esperado.

En el aspecto individual, las acciones de la compañía forestal Proteak Uno regresaron a las negociaciones después de hable sido suspendidas a inicio de mes por una entrega incompleta de información en su reporte anual 2025; retrocedió 7.7 por ciento.