Bolsa mexicana cae desde máximos récord; Pinfra y OMA lideraron los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con moderadas pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices locales retrocedieron tras haber anotado ayer máximos históricos, y en un mercado que asimilaba un recorte de tasas del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.48% a 63,071.58 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 0.46% a 1,256.99.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia la mayoría de los valores cayeron. Destacaron los descensos de la operadora de infraestructura Pinfra, con 2.13% a 248.07 pesos; la aeroportuaria OMA, con 1.91% a 244.34 pesos, y la panificadora Bimbo, con 1.81% a 64.72 pesos.

Las bolsas locales subieron con fuerza ayer hasta alcanzar nuevos máximos récord, pero hoy el mercado perdió empuje, retrocediendo desde al apertura. A pesar de esta pérdida, en lo que va del año, el S&P/BMV IPC acumula un rendimiento de 27.05 por ciento.