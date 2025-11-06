Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana cae desde máximos récord; Pinfra y OMA lideraron los descensos
Los índices locales retrocedieron tras haber anotado ayer máximos históricos, y en un mercado que asimilaba un recorte de tasas del Banco de México.
Las bolsas de valores de México cerraron con moderadas pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices locales retrocedieron tras haber anotado ayer máximos históricos, y en un mercado que asimilaba un recorte de tasas del Banco de México.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.48% a 63,071.58 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 0.46% a 1,256.99.
Al interior del índice referencia la mayoría de los valores cayeron. Destacaron los descensos de la operadora de infraestructura Pinfra, con 2.13% a 248.07 pesos; la aeroportuaria OMA, con 1.91% a 244.34 pesos, y la panificadora Bimbo, con 1.81% a 64.72 pesos.
Las bolsas locales subieron con fuerza ayer hasta alcanzar nuevos máximos récord, pero hoy el mercado perdió empuje, retrocediendo desde al apertura. A pesar de esta pérdida, en lo que va del año, el S&P/BMV IPC acumula un rendimiento de 27.05 por ciento.