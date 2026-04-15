Bolsa mexicana avanza 1%; las acciones de Televisa lideraron las ganancias

Las bolsas de valores de México terminaron con avances las negociaciones de mitad de semana. Los índices accionarios locales subieron en un mercado animado por las expectativas de que Estados Unidos e Irán reinicien las negociaciones para terminar con la guerra.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 1.01% a 69,634.71 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.94% hasta 1.393,98 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

"El cierre refleja una confianza renovada en que el impacto de la guerra en Oriente Medio será indirecto y manejable para las corporaciones mexicanas, permitiendo que el índice se acerque de nuevo a 70,000", dijo Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Televisa, con una mejora de 6.63% a 10.77 pesos, seguida por Megacable, con 5.07% en 61.08 pesos, y la aeroportuaria GAP, que avanzó 3.32% al nivel de 417.88 pesos.