Bolsa mexicana abre con pérdidas tras jornada de máximos récord

Las bolsas de valores de México inician la sesión de este jueves con moderadas pérdidas. Los índices accionarios locales retroceden tras haber registrado ayer cierres en máximos récord, mientras los inversionistas esperan el anuncio de política monetaria del Banxico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 0.19% 63,500.63 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.20% a 1,260.30.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observan movimientos mixtos. Destacan las pérdidas de la panificadora Grupo Bimbo, con 1.20% a 65.12 pesos, la aseguradora Qualitas, con 1.13% a 179.85 pesos, y el gigante minorista Walmex, con 0.92% en 61.63 pesos.

Las bolsas locales subieron con fuerza ayer hasta alcanzar nuevos máximos récord, pero hoy el mercado se muestra menos decidido en la apertura, mientras los inversionistas se esperan que el Banxico comunique un esperado recorte de 25 puntos base a la tasa clave.

"En el corto plazo, el mercado continúa operando con un equilibrio delicado entre confianza y cautela. Si Banxico confirma el ajuste y mantiene un tono neutral o ligeramente dependiente de datos, podría reforzar el apetito por activos mexicanos", destacó CopKapital.