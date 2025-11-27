Bitcoin supera los 91,000 dólares por mayor interés en activos de riesgo

El bitcoin superó la barrera de los 91,000 dólares el jueves y por primera vez en poco más de una semana, por un aumento en la presión de compra de la criptomoneda por mayor interés en activos de riesgo por parte de los inversionistas.

El bitcoin se ubicó en 91,360.8 dólares por unidad, un incremento de 0.97%, según datos de Investing; durante la jordana, la criptomoneda más grande por valor de mercado llego a cotizar alrededor de 91,800 dólares.

Pese al repunte registrado, analistas de la firma comercial QCP Capital con sede en Singapur, el sentimiento alcista no se debió a un catalizador específico de las criptomonedas, sino por una mejora en el sentimiento de riesgo.

El sentimiento alcista del mercado estadounidense ha impulsado en los últimos días al sector tecnológico llevando a los principales índices estadounidenses a completar cuatro jornadas al alza, en línea con la nueva prueba alcista de bitcoin por encima de los 90,000 dólares.

Los mercados han aumentado las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, hay una probabilidad del 85% de que la Fed recorte el precio del dinero en 25 puntos base.

En general el mercado de criptomonedas se ha convertido en un reflejo del apetito por el riesgo de los inversionistas, y los catalizadores macroeconómicos ayudan en la configuración de ese sentimiento.

Podría bajar

El rango de 80,000 a 82,000 dólares sigue siendo el soporte clave del criptoactivo, según los analistas de QCP. Pero, la posible exclusión de MicroStrategy del índice S&P 500 podría reintroducir el sentimiento bajista y desencadenar una venta masiva

Recientemente, Paul Krugman, economista ganador del Premio Nobel, escribió en un artículo que la caída en los números de aprobación presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están teniendo un efecto negativo en el precio de Bitcoin.

"El poder de Trump está disminuyendo visiblemente, por lo que el precio de Bitcoin, que en efecto se ha convertido en una apuesta por el trumpismo, se ha desplomado" escribió Krugman.

Agregó que, "un Trump debilitado tiene menos capacidad para imponer su voluntad en todos los frentes, incluyendo sus esfuerzos por promover las criptomonedas".