Openbank lanza en España su servicio de compraventa de criptomonedas

El nuevo servicio del banco digital de Santander está disponible desde este martes en España y permite comprar, vender o custodiar bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano junto con el resto de las inversiones en criptomonedas.

La oferta de servicios cripto por parte de las entidades financieras españolas está en pleno proceso de expansión. Openbank permite desde hoy a sus clientes de España operar con las dos mayores criptomonedas, bitcoin y ether (el token de ethereum), además de con algunos de los principales altcoins.

Inicialmente el nuevo servicio de Openbank permitirá comprar, vender y custodiar, además de bitcoin y ether, altcoins como litecoin, polygon y cardano. El banco explica que con este servicio los clientes podrán operar con criptos "sin tener que mover dinero a ninguna otra plataforma, con el respaldo de Santander y dentro de las garantías y protección al inversor que ofrece el Reglamento Europeo sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA)".

Para la nueva operativa puesta a disposición de los clientes en España, el banco cuenta con la experiencia de las primeras semanas de funcionamiento en Alemania, donde ya se puso en marcha unas semanas atrás.

El pasado mes de julio BBVA se convirtió en el primer gran banco en dar acceso a todos sus clientes a la compraventa de las principales criptomonedas.

Openbank amplía desde este martes esta oferta. El listado de criptomonedas disponibles por la entidad irá aumentando en los próximos meses, del mismo modo que en sus planes figura ofrecer "nuevas funcionalidades como la conversión entre diferentes criptomonedas".

El banco español detalló que el nuevo servicio de trading de criptomonedas tendrá una "comisión del 1.49% sobre la compraventa de activos (con un mínimo de un euro por operación) y sin comisión por custodia de valores".