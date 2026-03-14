PT y PVEM muestran actitud positiva al "Plan B" de la reforma electoral de Sheinbaum: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que los partidos del PVEM y el PT han mostrado una actitud positiva para alcanzar acuerdos en torno al "Plan B" de la reforma electoral, que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que las negociaciones continúan en la Secretaría de Gobernación, y "saben ellos y todos sabemos que no solo es la reforma que se plantea", sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y de carácter político.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) agregó que ve “una buena actitud con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial".

Aunque aclaró que aún no hay acuerdo, sostuvo que la presidenta Sheinbaum Pardo mostró generosidad con el PVEM y el PT -luego de que no respaldaran su iniciativa de reforma electoral- al convocarlos al diálogo para el "Plan B".

Reiteró que en estos momentos se requiere la unidad del movimiento, ante la hostilidad y la amenaza del gobierno de Estados Unidos contra México.