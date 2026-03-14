Hacia un entretenimiento sustentable; la transformación de eventos masivos

La edición 2026 del Festival Vive Latino ha articulado su plan operativo bajo un modelo de indicadores de Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), con el objetivo técnico de gestionar la huella ecológica inherente a un evento de asistencia masiva. A diferencia de las narrativas generales de ediciones previas, la estrategia actual vincula directamente la gestión de residuos con métricas específicas de mitigación de gases de efecto invernadero y programas de conservación activa.

El eje central de estas acciones se fundamenta en la desviación de residuos orgánicos mediante una alianza estratégica con la iniciativa Hagamos Composta, la cual busca transformar los desechos en abono natural para cerrar el ciclo de consumo dentro de un esquema de economía circular.

Según las proyecciones de la organización basadas en el volumen de asistencia, la recuperación de materiales y su integración a procesos de reciclaje o compostaje, proyectan una mitigación de hasta 900 kg de CO2e (dióxido de carbono equivalente).

Este protocolo de sostenibilidad se basa en resultados previos obtenidos por Ocesa en eventos de magnitud similar. Durante la pasada edición del Corona Capital, la recolección de más de una tonelada de desechos orgánicos permitió evitar la emisión de aproximadamente 11,852 kilogramos de CO2, proceso que resultó en la producción de 165 kilogramos de composta utilizada posteriormente para el mantenimiento de las áreas verdes del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el presente ciclo, el festival complementa estas acciones con la campaña Sélvame MX para la conservación de la biodiversidad y una política de abasto local que reduce las emisiones indirectas asociadas al transporte de insumos alimentarios.

En la dimensión social y de gobernanza, el evento integra mecanismos de atención especializada mediante una alianza con Casa Gaviota para la operación de los Puntos Violeta, los cuales funcionan bajo protocolos profesionales para la prevención de violencia de género. Finalmente, la estructura del festival busca la visibilización de comunidades originarias destacando la participación de agrupaciones como Los Pream, que representan la cultura mixe.

Estas medidas, en conjunto, establecen un marco operativo que prioriza la responsabilidad social sobre la gestión logística convencional, buscando un equilibrio entre el entretenimiento masivo y la preservación del entorno.